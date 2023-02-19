Роджерс: «Разочаровывающий результат, игра-то была»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Лестер» потерпел крупное поражение в Манчестере, уступив команде Эрика тен Хага со счетом 0:3. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс дал понять, что доволен игрой команды, но расстроен, естественно, итоговым результатом прошедшего матча.

- Разочаровывающий результат. В первом тайме мы были великолепны. Были возможности, мы создавали угрозы, но де Хеа спасал их. Но мы сделали ошибку и получили первый гол, Маркус сейчас в отличной форме. Сегодня, я думаю, просто был не наш день, - цитирует слова Брендана Роджерса BBC Sport.