Рэшфорд: «Хороший день»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «\Лестер» потерпел крупное поражение в Манчестере, уступив команде Эрика тен Хага со счетом 0:3. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в этом матче дважды, и он доволен итогами прошедшей игры.

- Хороший день. У соперника были шансы, но нас спасал Давид де Хеа. Если бы не он, то мы бы вряд ли выиграли. Мы сражаемся в Премьер-лиге, но впереди нас две отличные команды, которые играют в сильный футбол. Поэтому мы больше думаем и фокусируемся на самих себе, набираем очки, - цитирует слова Маркуса Рэшфорда Sky Sports.