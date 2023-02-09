Тен Хаг: «Я очень зол тем, как мы начали дерби против «Лидса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен тем, как его команда начала дерби «красной розы» с «Лидсом» во вчерашнем матче Английской премьер-лиги. Напомним, «красные дьяволы» пропустили на первой минуте, а затем на старте второго тайма горели со счётом 0:2. В конце концов, подопечным тен Хага удалось вырвать ничью усилиями Рэшфорда и Санчо.

«Я очень зол тем, как мы начали дерби против «Лидса». Если бы всё зависело от меня, мы бы сыграли следующий матч сразу же. Тем не менее, нам нужно подождать до воскресенья и поберечь энергию», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

У «Манчестер Юнайтед» была возможность догнать «Манчестер Сити» в турнирной таблице, но «красные дьяволы» ею не воспользовались.