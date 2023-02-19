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Дубль Рэшфорда, гол+пас от Санчо: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» и в хорошем настроении ждёт «Барселону»

19 Февраля 2023 • 18:55 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» сошлись в матче 24-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:0Лестер
(1:0) Рэшфорд Маркус25'  
(2:0) Рэшфорд Маркус56'  
(3:0) Санчо Джедон61'  
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф ВикторМартинес ЛисандроШоу Люк 69' (Эланга Энтони ( 69') Забитцер Марсель 80' (Майну Кобби ( 80') Фред Сантос 59' (Мактоминай Скотт ( 59') Фернандеш БрунуВегхорст ВаутГарначо Алехандро 46' (Санчо Джедон ( 46') Рэшфорд Маркус 69' (Уан-Биссака Аарон ( 69')
Запасные: Варан РафаэльПельистри ФакундоХитон ТомМаласиа Тирелл
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиСуттар ГарриФас Ваут  45'Кристиансен ВикторДьюсбери-Холл Кирнан 59' (Тилеманс Юри ( 59') Менди Нампали  48' 59' (Сумаре Бубакари ( 59') Тете 75' (Прат Деннис ( 75') Мэддисон ДжеймсБарнс ХарвиИхеаначо Келечи 75' (Варди Джейми ( 75')
Запасные: Амарти ДаниэльИверсен ДаниэльРикарду Перейра IIДака ПатсонНдиди Уилфред
19 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 

«Манчестер Юнайтед» замешан в самой эпичной битве плей-офф Лиге Европы, но нельзя забывать и про АПЛ. Перед ответным визитом «Барселоны» нужно было сыграть ещё один домашний матч, чуть менее звучный. «Лестер» Брендана Роджерса приехал в Манчестер в отличной форме – три победы подряд у «лис» значилось. «Юнайтед» вот уже четыре игры подряд чередует победы и ничьи. Сегодня по графику значилась победа.

Однако начался матч с огромных проблем. Более свежий «Лестер» обрушил серию атак на ворота Давида Де Хеа, заставив испанского голкипера предъявлять всё своё мастерство. Харви Барнс разыграл быструю «стеночку» в штрафной площади, оказался на убойной позиции, но метров с пяти пальнул точно в испанского голкипера, вовремя выскочившего на форварда.

Но ещё более крутой сейв Де Хеа совершил в середине первого тайма. Давид каким-то чудом парировал удар Ихеаначо, а ведь форвард с трёх метров замыкал кросс Кастаня, головой направляя мяч точно в угол. Наказание за расточительность последовало моментально: Бруну Фернандеш вырезал идеальную передачу на Рэшфорда, Маркус ускорился, вывалился на свидание с Уордом и мощно пробил под штангу – 1:0.

И тут уже «Лестер» поплыл. «Манчестер Юнайтед» постепенно захватывал инициативу и настраивал тропинки к воротам Уорда. Пожары начались со стартом второго тайма. Мартинес без помех бил с линии вратарской после кросса Шоу – «Лестер» спасла перекладина. Рэшфорд после суматохи получает мяч на ударной позиции, добавляет с шести метров – Уорд отражает ногами. «Дьяволы» простили пару раз, но атаки не остановили, и уже до 70-й минуты разгром был оформлен.

Маркус Рэшфорд реализовал второй выход один на один, сблизился с голкипером и точно пробил – 2:0. Ассистировал англичанину Санчо, а уже через пять минут Джедон забил и сам. От дуги штрафной площади разыграл «стенку» с Бруну, получил ответную передачу на точке пенальти и спокойно поразил ворота – 3:0. На последние 20 минут Эрик тен Хаг решил поберечь силы своей команды, убрав с поля Рэшфорда и Шоу. Свежий Эланга мог отметиться голом, но сначала пробил в голкипера, а затем и на добивании сплоховал, отправив мяч на трибуны.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» и сократил отставание от «Сити» до трёх очков. «Дьяволы» в хорошем настроении подходят к ответному матчу с «Барселоной», каталонцы в четверг пожалуют на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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snk6565
19 Февраля 2023 в 19:33
Ну, что котятки (лисятки)...если со скаузерами сгоняем, как второй тайм сегодня...то пусть Пепка со своим выкормышем напрягаются)))
GGMU
Alex1972
19 Февраля 2023 в 19:16
Без Гешы команда расцвела... А Рэшфорд просто воскрес... Все это предвидели и знали...
Element-22
19 Февраля 2023 в 19:07
если в первом тайме Лестер смотрелся неплохо, то во втором Эрик их просто прибил. наверное, лучшие вторые 45 минут при голландце. вообще не дали лисам поднять головы. Санчо официально восстал из пепла, а наш Magnifico, который португалец здорового человека, получил оценку даже выше, чем у Раши. GGMU!!!
kos34rus
19 Февраля 2023 в 19:02
Ааауууууууфффф! Старый доволен !
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