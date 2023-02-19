Дубль Рэшфорда, гол+пас от Санчо: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» и в хорошем настроении ждёт «Барселону»

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» сошлись в матче 24-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» замешан в самой эпичной битве плей-офф Лиге Европы, но нельзя забывать и про АПЛ. Перед ответным визитом «Барселоны» нужно было сыграть ещё один домашний матч, чуть менее звучный. «Лестер» Брендана Роджерса приехал в Манчестер в отличной форме – три победы подряд у «лис» значилось. «Юнайтед» вот уже четыре игры подряд чередует победы и ничьи. Сегодня по графику значилась победа.

Однако начался матч с огромных проблем. Более свежий «Лестер» обрушил серию атак на ворота Давида Де Хеа, заставив испанского голкипера предъявлять всё своё мастерство. Харви Барнс разыграл быструю «стеночку» в штрафной площади, оказался на убойной позиции, но метров с пяти пальнул точно в испанского голкипера, вовремя выскочившего на форварда.

Но ещё более крутой сейв Де Хеа совершил в середине первого тайма. Давид каким-то чудом парировал удар Ихеаначо, а ведь форвард с трёх метров замыкал кросс Кастаня, головой направляя мяч точно в угол. Наказание за расточительность последовало моментально: Бруну Фернандеш вырезал идеальную передачу на Рэшфорда, Маркус ускорился, вывалился на свидание с Уордом и мощно пробил под штангу – 1:0.

И тут уже «Лестер» поплыл. «Манчестер Юнайтед» постепенно захватывал инициативу и настраивал тропинки к воротам Уорда. Пожары начались со стартом второго тайма. Мартинес без помех бил с линии вратарской после кросса Шоу – «Лестер» спасла перекладина. Рэшфорд после суматохи получает мяч на ударной позиции, добавляет с шести метров – Уорд отражает ногами. «Дьяволы» простили пару раз, но атаки не остановили, и уже до 70-й минуты разгром был оформлен.

Маркус Рэшфорд реализовал второй выход один на один, сблизился с голкипером и точно пробил – 2:0. Ассистировал англичанину Санчо, а уже через пять минут Джедон забил и сам. От дуги штрафной площади разыграл «стенку» с Бруну, получил ответную передачу на точке пенальти и спокойно поразил ворота – 3:0. На последние 20 минут Эрик тен Хаг решил поберечь силы своей команды, убрав с поля Рэшфорда и Шоу. Свежий Эланга мог отметиться голом, но сначала пробил в голкипера, а затем и на добивании сплоховал, отправив мяч на трибуны.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» и сократил отставание от «Сити» до трёх очков. «Дьяволы» в хорошем настроении подходят к ответному матчу с «Барселоной», каталонцы в четверг пожалуют на «Камп Ноу».