Шоу: «Тен Хаг оказал мне большое доверие, хочу отплатить ему хорошей игрой»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Эриком тен Хагом, который занял свой пост перед стартом нынешнего сезона.

«С тех пор, как тен Хаг пришёл в команду, он оказал мне большую поддержку и доверие. Надеюсь, я смогу отплатить ему хорошей игрой», – цитирует Шоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «красные дьяволы» идут на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Сегодня команде Эрика тен Хага предстоит сыграть с каталонской «Барселоной» на «Камп Ноу» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.