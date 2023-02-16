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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шоу: «Тен Хаг оказал мне большое доверие, хочу отплатить ему хорошей игрой»

16 Февраля 2023 • 14:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
19.02 17:00

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Эриком тен Хагом, который занял свой пост перед стартом нынешнего сезона.

«С тех пор, как тен Хаг пришёл в команду, он оказал мне большую поддержку и доверие. Надеюсь, я смогу отплатить ему хорошей игрой», – цитирует Шоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «красные дьяволы» идут на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Сегодня команде Эрика тен Хага предстоит сыграть с каталонской «Барселоной» на «Камп Ноу» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу Эрик тен Хаг
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