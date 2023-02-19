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Тен Хаг оценил прогресс «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне

19 Февраля 2023 • 15:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
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Через 0 ч. 24 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о прогрессе «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«В настоящее время мы единственная команда в Европе, которая по-прежнему участвует в четырёх соревнованиях, что свидетельствует о нашем прогрессе. Но мы только в середине февраля, и многое может измениться к концу сезона. Нам нужно сохранять концентрацию и двигаться в позитивном направлении», — приводит слова нидерландского специалиста BBC.

Напомним, что тен Хаг возглавил «МЮ» перед началом нынешнего сезона. Под руководством Эрика «манкунианцы» вышли в финал Кубка Лиги, пятый раунд Кубка Англии, первый этап плей-офф Лиги Европы, а также находятся на третьей строчке в таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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