Тен Хаг оценил прогресс «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о прогрессе «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«В настоящее время мы единственная команда в Европе, которая по-прежнему участвует в четырёх соревнованиях, что свидетельствует о нашем прогрессе. Но мы только в середине февраля, и многое может измениться к концу сезона. Нам нужно сохранять концентрацию и двигаться в позитивном направлении», — приводит слова нидерландского специалиста BBC.

Напомним, что тен Хаг возглавил «МЮ» перед началом нынешнего сезона. Под руководством Эрика «манкунианцы» вышли в финал Кубка Лиги, пятый раунд Кубка Англии, первый этап плей-офф Лиги Европы, а также находятся на третьей строчке в таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.