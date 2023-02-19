Рэшфорд сделал уже 20 результативных действий после чемпионата мира

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд находится в прекрасной форме. Если брать 17 матчей команды после чемпионата мира - 2022, то в них форвард сделал уже 20 результативных действий. На счету Рэшфорда 15 голов и 5 результативных передач в этих поединках.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Лестера». Именно Маркус Рэшфорд открыл счёт посреди первого тайма. Следить за игрой на «Олд Траффорд» можно в текстовой трансляции.

Добавим, что в последнее время слухи связывают Маркуса Рэшфорда с «Реалом», «ПСЖ» и «Баварией».