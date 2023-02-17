Катарский шейх подал заявку на приобретение «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани, являющийся президентом катарского банка Qatar Islamic Bank, подал заявку на приобретение «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет RMC Sport.

В планах шейха – выкупить все 100% акций английского клуба у братьев Глейзеров, чтобы вернуть «манкунианцам» «былую славу, как на поле, так и за его пределами», так как сам покупатель – давний болельщик этого гранда из Манчестера. Сумма выкупа может составлять порядка 4,5 млрд евро.

Напомним, что в последний раз «МЮ» становился чемпионом Англии в 2013 году. Руководит командой в текущем сезоне нидерландский специалист Эрик тен Хаг, клуб идёт в АПЛ на третьем месте.