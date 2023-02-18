Роджерс: «Не буду умолять Мэддисона остаться»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс ответил на вопрос о будущем полузащитника Джеймса Мэддисона.

Контракт 26-летней звезды «лис» истекает по окончании следующего сезона, что, вероятно, позволит другим клубам рассчитывать на его подписание по сниженной цене уже предстоящим летом.

«Для меня важнее всего, чтобы Джеймс был в лучшей форме и показывал свой футбол. Было бы здорово, если бы он продлил контракт, ведь он давно доказал, что является топ-игроком, но я не буду умолять его остаться в «Лестере». В нашем клубе игроки получают отличную поддержку и имеют все условия, чтобы развиваться. Они должны понимать это», – сказал Роджерс на пресс-конференции в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед».