Рэшфорд установил личный рекорд

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер» в календарном матче Премьер-лиги. Нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами, забив по разу в каждом из таймов.

Теперь на счету Маркуса Рэшфорда 24 гола во всех турнирах сезона 2022/2023. Это новый личный рекорд форварда «красных дьяволов».

Ранее лучшим для Маркуса Рэшфорда в плане результативности был сезон 2019/2020, в ходе которого форвард забил 22 гола.

Отметим, что 24 гола Маркуса Рэшфорда в нынешнем сезоне распределены так: 14 голов в АПЛ, 5 голов в Кубке лиги, 4 гола в Лиге Европы, 1 гола в Кубке Англии.