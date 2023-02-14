Тен Хаг: «У Мартинеса агрессивный стиль игры, но в меру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступления центрального защитника Лисандро Мартинеса в нынешнем сезоне. Напомним, аргентинец перебрался на «Олд Траффорд» вслед за своим тренером по «Аяксу» за 67 миллионов евро.

«У Мартинеса агрессивный стиль игры, но в меру, ведь его нельзя назвать жестоким. Все в команде любят Лисандро, это также касается и фанатов. Он принимает правильные решения, когда получает мяч. Мне нравится его отношение к делу и надеюсь, что мы сможем ещё долго поработать», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Мартинес успел отметиться одним голом в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.