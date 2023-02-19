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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

45 ударов в матче «Манчестер Юнайтед» с «Лестером» - лучший результат с 2016 года

19 Февраля 2023 • 23:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Лестер» потерпел крупное поражение в Манчестере, уступив команде Эрика тен Хага со счетом 0:3. Тем не менее, забить пытались обе команды - в ходе матча они нанесли 45 ударов по воротам друг друга.

Чуть чаще бил «Манчестер Юнайтед», 26 ударов, но и ребята из «Лестера» были не промах (хотя выражение тут не вполне уместно, так как забить им как раз таки не удалось), пробив по воротам соперника 19 раз.

Столь большого количества ударов по воротам в матче  чемпионата Англии не было с октября 2016 года, тогда это была игра между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед
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