45 ударов в матче «Манчестер Юнайтед» с «Лестером» - лучший результат с 2016 года

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Лестер» потерпел крупное поражение в Манчестере, уступив команде Эрика тен Хага со счетом 0:3. Тем не менее, забить пытались обе команды - в ходе матча они нанесли 45 ударов по воротам друг друга.

Чуть чаще бил «Манчестер Юнайтед», 26 ударов, но и ребята из «Лестера» были не промах (хотя выражение тут не вполне уместно, так как забить им как раз таки не удалось), пробив по воротам соперника 19 раз.

Столь большого количества ударов по воротам в матче чемпионата Англии не было с октября 2016 года, тогда это была игра между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли».