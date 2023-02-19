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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Фернандеш был лучшим на поле»

19 Февраля 2023 • 20:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко оценил игру Бруну Фернандеша в матче Английской премьер-лиги против «Лестера».

«Красные дьяволы» одолели «лис» в родных стенах со счётом 3:0, а португальский полузащитник отметился двумя результативными передачами.

«Бруну провёл великолепный матч, он был лучшим игроком на поле. Он отдал множество потрясающих передач, отлично подавал, разбивал линию защиты соперников, участвовал в комбинациях. Я очень доволен им. Рэшфорду нужны такие партнёры, как Фернандеш, чтобы чаще забивать голы», – приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг
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