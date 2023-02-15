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Салихамиджич хочет подписать Рэшфорда в «Баварию»

15 Февраля 2023 • 11:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
19.02 17:00

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич хотел бы подписать в мюнхенскую команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. По информации от Sport Bild, «красная машина» действительно заинтересована в трансфере.

Тем не менее, сделка в данный момент выглядит маловероятной. Салихамиджич в курсе о том, что «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией автоматического продления в контракте Рэшфорда и продлил с игроком сотрудничество до 2024 года. «Бавария» понимает, что у неё будут шансы подписать Маркуса только в том случае, если игрок станет свободным агентом, ведь в противном случае «Манчестер Юнайтед» его просто не отпустит.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд в нынешнем сезоне отметился 12 голами и 13 результативными передачами в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Хасан Салихамиджич Маркус Рэшфорд
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