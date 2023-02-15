Салихамиджич хочет подписать Рэшфорда в «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич хотел бы подписать в мюнхенскую команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. По информации от Sport Bild, «красная машина» действительно заинтересована в трансфере.

Тем не менее, сделка в данный момент выглядит маловероятной. Салихамиджич в курсе о том, что «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией автоматического продления в контракте Рэшфорда и продлил с игроком сотрудничество до 2024 года. «Бавария» понимает, что у неё будут шансы подписать Маркуса только в том случае, если игрок станет свободным агентом, ведь в противном случае «Манчестер Юнайтед» его просто не отпустит.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд в нынешнем сезоне отметился 12 голами и 13 результативными передачами в чемпионате Англии.