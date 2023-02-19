Рэшфорд - первый игрок со времён Руни, который забивает за «Манчестер Юнайтед» в семи домашних матчах кряду

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Лестер» потерпел крупное поражение в Манчестере, уступив команде Эрика тен Хага со счетом 0:3.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в этом матче дважды, он установил свой личный рекорд результативности, а также, как выяснилось, забил в седьмом домашнем матче кряду за свой клуб, то есть во всех состоявшихся после чемпионата мира домашних матчах «Манчестер Юнайтед».

Такого в английском клубе не было со времен Уэйна Руни - именно он в 2010 году в последний раз забивал в семи или более домашних матчах кряду.