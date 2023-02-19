Мэддисон: «Всё могло быть иначе»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Лестер» потерпел крупное поражение в Манчестере, уступив команде Эрика тен Хага со счетом 0:3. Нападающий «Лестера» Джеймс Мэддисон прокомментировал события игры, он раздосадован ее итогами, считая, что она могла сложиться иначе, если бы «Лестер» забил гол первым.

- Все могло быть иначе. В таких матчах надо забивать первыми, и вообще, надо забивать, потому что такие команды наказывают. В первом тайме мы доминировали, создали много шансов, но так и не сделали дело. И нас наказали, - цитирует слова Мэддисона BBC Sport.