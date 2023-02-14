Тен Хаг: «Гарначо может провести отличную карьеру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от своего подопечного Алехандро Гарначо, который выступает на позиции вингера. Напомним, у игрока в конце следующего сезона заканчивается контракт с «красными дьяволами».

«Это только начало. Алехандро должен всё осознать и продолжать тяжело работать на тренировках. Думаю, Гарначо может провести отличную карьеру», – цитирует тен Хага Utd Plug.

В нынешнем сезоне Гарначо уже отметился двумя голами и двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге. В последнем туре с «Лидсом» 18-летний аргентинец забил один из мячей своей команды и помог ей одержать победу 2:0.