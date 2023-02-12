Гарначо стал лидером по голевым действиям в АПЛ после выхода на замену

Молодое дарование «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо стал первым игроком АПЛ в текущем сезоне по голевым действиям после выхода на замену. Их у аргентинского полузащитника набралось четыре – два гола и два ассиста, пишет статистический портал Opta.

Напомним, сегодня вечером «красные дьяволы» обыграли на выезде «Лидс» - 2:0, а Гарначо на 85-й минуте забил второй гол «МЮ». Первый гол матча принадлежит Маркусу Рэшфорду, который продолжает поражать всех своей феноменальной формой.

Всего в текущем сезоне у Гарначо набралось уже 23 выхода на поле за «МЮ» во всех турнирах, в которых он суммарно забил три гола и отдал пять ассистов.