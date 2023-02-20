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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернандеш сыграл свой 150-й матч за «Манчестер Юнайтед»

20 Февраля 2023 • 07:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер
окончен

В двадцать четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уверенно расправился с «Лестером», забив три безответных мяча дружине Брендана Роджерса. Эта игра стала для португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша 150-й в составе клуба, с учетом всех турниров, в которых участвует команда. Бруну дебютировал за «Манчестер Юнайтед» ровно три года тому назад, в феврале 2020 года.

Свой следующий матч он проведет за клуб в рамках Лиги Европы, это будет в четверг на «Олд Траффорде» против каталонской «Барселоны» в рамках 1/16 финала турнира. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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