Бруну Фернандеш сыграл свой 150-й матч за «Манчестер Юнайтед»

В двадцать четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уверенно расправился с «Лестером», забив три безответных мяча дружине Брендана Роджерса. Эта игра стала для португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша 150-й в составе клуба, с учетом всех турниров, в которых участвует команда. Бруну дебютировал за «Манчестер Юнайтед» ровно три года тому назад, в феврале 2020 года.

Свой следующий матч он проведет за клуб в рамках Лиги Европы, это будет в четверг на «Олд Траффорде» против каталонской «Барселоны» в рамках 1/16 финала турнира.