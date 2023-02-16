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«Реал» нацелился на защитника «МЮ»

16 Февраля 2023 • 16:28 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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18.02 23:00

Мадридский «Реал» наблюдает за ситуацией с контрактом защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота. Напомним, недавно манкунианцы воспользовались автоматической опцией продления и оставили португальца в команде до конца сезона-2023/24.

Тем не менее, более долгосрочный контракт с игроком руководству пока согласовать не удалось. По информации от Diario AS, мадридский «Реал» активно следит за ситуацией и будет готов переманить Далота в свои ряды.

Диогу вполне может оказаться на «Сантьяго Бернабеу» летом 2024 года на правах свободного агента, но нельзя исключать то, что «Реал» обратится к «Манчестер Юнайтед» за португальцем перед стартом следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Диогу Далот трансферы футбола - лето 2023
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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