«Реал» нацелился на защитника «МЮ»

Мадридский «Реал» наблюдает за ситуацией с контрактом защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота. Напомним, недавно манкунианцы воспользовались автоматической опцией продления и оставили португальца в команде до конца сезона-2023/24.

Тем не менее, более долгосрочный контракт с игроком руководству пока согласовать не удалось. По информации от Diario AS, мадридский «Реал» активно следит за ситуацией и будет готов переманить Далота в свои ряды.

Диогу вполне может оказаться на «Сантьяго Бернабеу» летом 2024 года на правах свободного агента, но нельзя исключать то, что «Реал» обратится к «Манчестер Юнайтед» за португальцем перед стартом следующего сезона.