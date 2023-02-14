​Гринвуд не сыграет до конца сезона

Нападающий Мэйсон Гринвуд не играет за «Манчестер Юнайтед» уже больше года. Клуб отстранил футболиста от работы в начале 2022 года после обвинений в попытке изнасилования и нападении. Недавно обвинения с Гринвуда были сняты, но в состав «красных дьяволов» 21-летний игрок пока не вернулся – клуб проводит собственное расследование.

Как сообщает Daily Star, внутреннее расследование «Манчестер Юнайтед» не будет завершено в ближайшее время. В сезоне 2022/2023 Мэйсон Гринвуд играть не будет.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» может расстаться с Мэйсоном Гринвудом, поскольку некоторые представители клуба считают его «токсичным».