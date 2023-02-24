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Лига Европы

Бускетс: «Первый тайм провели хорошо»

24 Февраля 2023 • 04:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. События игры прокомментировал ветеран каталонского суперклуба Серхио Бускетс. Он считает, что его команда отлично сыграла - но только в первом тайме.

- Ну, в первом тайме мы сыграли хорошо, забили, потом был шанс сделать 2:0. Во второй половине игры они прибавили, использовали нашу небольшую неорганизованность, в конце концов, они тоже хорошая команда. Мы пытались сравнять счет, остаться в турнире, но это не получилось, - цитирует слова Бускетса Barca TV. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Серхио Бускетс
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