Бускетс: «Первый тайм провели хорошо»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. События игры прокомментировал ветеран каталонского суперклуба Серхио Бускетс. Он считает, что его команда отлично сыграла - но только в первом тайме.

- Ну, в первом тайме мы сыграли хорошо, забили, потом был шанс сделать 2:0. Во второй половине игры они прибавили, использовали нашу небольшую неорганизованность, в конце концов, они тоже хорошая команда. Мы пытались сравнять счет, остаться в турнире, но это не получилось, - цитирует слова Бускетса Barca TV.