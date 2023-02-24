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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски забивает 25 и больше голов 12 сезонов кряду

24 Февраля 2023 • 00:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Роберт Левандовски вновь подтверждает статус одного из лучших футболистов этой планеты. Сегодня поляк забил в ворота «Манчестер Юнайтед» с пенальти в рамках Лиги Европы. Этот гол стал 25-м голом форварда в 30 матчах в текущем сезоне во всех турнирах за каталонцев, сообщает портал Opta. 15 он забил в чемпионате Испании, пять - в Лиге чемпионов, два - в Кубке Испании и ещё два - в Суперкубке.

Напомним, поединок «Барсы» и «МЮ» продолжается. Во втором тайме «манкунианцы» точным ударом Фреда сравняли счёт – 1:1. Командам осталось играть чуть более получаса основного времени матча.

Следите за ходом поединка в трансляции от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Роберт Левандовски
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00:23 · Испания. Ла Лига
Левандовски забивает 25 и больше голов 12 сезонов кряду
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