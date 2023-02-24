Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение по поводу победы английской команды в 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» со счётом 2:1.

«Я действительно очень рад этой победе «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной». Смотрел этот матч и, безусловно, это было потрясающее выступление команды. Было очень похоже на игру 1994 года, когда мы стали чемпионами и завоевали Кубок Англии», — сказал Канчельскис, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Также бывший футболист отметил, что всегда следит за результатами и игрой команды из Манчестера, являясь настоящим фанатом клуба.

Напомним, что по результатам жеребьёвки «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы.