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Лига Европы

Канчельскис — о победе «МЮ» над «Барселоной»: «Было очень похоже на игру 1994 года, когда мы стали чемпионами»

24 Февраля 2023 • 19:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение по поводу победы английской команды в 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» со счётом 2:1.

«Я действительно очень рад этой победе «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной». Смотрел этот матч и, безусловно, это было потрясающее выступление команды. Было очень похоже на игру 1994 года, когда мы стали чемпионами и завоевали Кубок Англии», — сказал Канчельскис, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Также бывший футболист отметил, что всегда следит за результатами и игрой команды из Манчестера, являясь настоящим фанатом клуба.

Напомним, что по результатам жеребьёвки «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
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