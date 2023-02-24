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«Большая команда идёт дальше»: Игрок «Манчестер Юнайтед» «уколол» Педри и «Барселону»

24 Февраля 2023 • 15:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

«Манчестер Юнайтед» прошёл «Барселону» и получил билет в 1/8 финала Лиги Европы. После ничьей на «Камп Ноу» со счётом 2:2 команда Эрика тен Хага обыграла «сине-гранатовых» на родном «Олд Траффорд» с результатом 2:1.

После игры футболист «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо сделал публикацию в социальных сетях. Он решил «уколоть» «Барселону» и лично её игрока Педри.

Гарначо опубликовал своё фото, на котором он копирует то, как Педри празднует забитые голы.

«Большая команда идёт дальше», - так подписал фотографию Гарначо.

В 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Бетиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Педри Алехандро Гарначо
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