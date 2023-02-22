​Тен Хаг: «Магуайр и Антони вернутся в строй, Марсьяль – нет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед ответным матчем Лиги Европы против «Барселоны» высказался насчёт кадровой ситуации в команде.

«У нас впереди ещё одна тренировка. Я ожидаю, что Гарри Магуайр и Антони вернутся. Марсьяль недоступен. Он занимается на футбольном поле, но мы ждём, когда он начнёт тренироваться с командой», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» стартует 23 февраля в 23:00 по московскому времени. В первом матче на прошлой неделе команды не смогли выявить сильнейшего на «Камп Ноу» – ничья 2:2.