Булыкин считает, что «Манчестер Юнайтед» показал чудо в матче с «Барселоной»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об ответной игре 1/16 финала Лиги Европы, в которой «Манчестер Юнайтед» одолел «Барселону» (2:1).

Эксперт отметил, что такой результат можно назвать неожиданным, так как в начале сезона «Манчестер Юнайтед» испытывал определённые проблемы, однако главный тренер команды Эрик тен Хаг сумел наладить игру.

«Матч запомнился хорошим футболом в исполнении обеих команд и маленьким чудом «Манчестер Юнайтед». Я говорю о чуде, потому что команда настолько преобразилась при тен Хаге. Под его руководством «МЮ» и в чемпионате наладил дела, и сейчас смог обыграть «Барселону», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с испанским «Бетисом». Первая игра этого противостояния состоится 9 марта в Англии. Ответная же встреча запланирована на 16-е число.