Педри не успеет восстановиться к ответному матчу с «Манчестер Юнайтед»

В «Барселоне» опасаются, что травма Педри может оказаться довольно серьёзной.

20-летний полузащитник был вынужденно заменён на 41-й минуте проходящего сейчас матча 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Серхи Соле, повреждение испанца выглядит не столь безобидным, как могло показаться изначально. В «Барселоне» считают, что Педри практически точно не успеет восстановиться до ответного поединка с «красными дьяволами», который пройдёт через неделю в Англии.

В активе Педри 30 появлений на поле и семь забитых мячей в составе «сине-гранатовых» в текущей кампании.