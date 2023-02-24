«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд в матче с «Барселоной»

Английский «Манчестер Юнайтед» совершил камбэк и перевернул игру с каталонской «Барселоной» - 0:1 превратилось в 2:1.

Гол в составе «красных дьяволов» забил Антони. Теперь общий счёт встречи стал 4:3 в пользу хозяев поля.

Первый тайм коллектив из Манчестера проиграл из-за пропущенного с одиннадцатиметровой отметки удара поляка Роберта Левандовски.

Но в самом дебюте второй половины игры Фред вернул интригу на «Олд Траффорд» и вот теперь Антони заставил легендарный стадион запеть.

До конца игры остаётся чуть более десяти минут. За прямой трансляцией интереснейшего матча вы можете следить на нашем сайте.