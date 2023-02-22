Варан — о матче с «Барселоной»: «Манчестер Юнайтед» будет действовать дисциплинировано, мы готовы к вызову

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался в преддверии ответной встречи в плей-офф Лиги Европы против «Барселоны».

«Первый матч против «Барселоны» получился очень хорошим. Во второй игре мы будем выжидать и действовать дисциплинировано. У нас хорошая команда, мы готовы к такому вызову», — цитирует слова Варана официальный сайт «красных дьяволов».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Первый матч между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:2. Ответный поединок запланирован на 23 февраля, начало — в 23:00 по мск.