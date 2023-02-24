Бруну Фернандеш: «Команда всегда верит в себя»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. События игры прокомментировал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, который похвалил командный дух, продемонстрированный волевой победой.

- Команда всегда верит в себя, и фаны тоже верят в нас. Они и раньше мотивировали нас на отличные перевороты игры. Думаю, что пенальти нам назначили слишком легко, но я уже не хочу это комментировать, - цитирует игрока BT Sport.