Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен показать свой лучший футбол, чтобы пройти «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался в преддверии ответного матча в плей-офф Лиги Европы с «Барселоной».

«Когда твоим соперником является «Барселона», для победы необходимо показать свой лучший футбол, иначе у тебя не будет шансов. Мы хотим пройти дальше, поэтому должны продемонстрировать лучшую игру», — приводит слова тен Хага пресс-служба «красных дьяволов».

Первый матч между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет завтра, 23 февраля, на домашней арене «МЮ». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по мск.