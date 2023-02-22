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Лига Европы

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен показать свой лучший футбол, чтобы пройти «Барселону»

22 Февраля 2023 • 19:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Барселона
1 2.20 X 3.45 2 3.25
23.02 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался в преддверии ответного матча в плей-офф Лиги Европы с «Барселоной».

«Когда твоим соперником является «Барселона», для победы необходимо показать свой лучший футбол, иначе у тебя не будет шансов. Мы хотим пройти дальше, поэтому должны продемонстрировать лучшую игру», — приводит слова тен Хага пресс-служба «красных дьяволов».

Первый матч между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился ничьей со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет завтра, 23 февраля, на домашней арене «МЮ». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
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