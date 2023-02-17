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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» довела беспроигрышную серию до 17 матчей

17 Февраля 2023 • 00:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Барселона
23.02 23:00

«Барселона» сегодня после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы (2:2) довела свою серию без поражений во всех турнирах до 17 матчей. В них каталонцы 14 раз победили и три раза сыграли вничью, пишут знатоки статистики из Squawka.

Напомним, что «сине-гранатовые» стремительно летят к чемпионству в Ла Лиге, отрыв от мадридского «Реала», занимающего вторую строчку – всего восемь очков. В Кубке Испании подопечных Хави ждут два полуфинала с мадридским «Реалом», первый пройдёт 2 марта.

Ответный матч «Барселоны» в рамках Лиги Европы против «МЮ» пройдёт ровно через неделю – 23 февраля, Манчестер, стадион «Олд Траффорд». И это лишь 1/16 финала Лиги Европы.

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Барселона Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА
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