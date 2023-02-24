Петер Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» не нужен де Йонг»

Бывший датский голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что его бывшему клубу не нужен Френки де Йонг, несмотря на долгие попытки «Манчестер Юнайтед» все-таки соблазнить игрока, которому явно нравится играть за «Барселону».

- Эта сага все продолжается, но «Манчестер Юнайтед» должен заниматься не полузащитой, а другими линиями. В полузащите все хорошо, - цитирует слова Шмейхеля BBC Sport.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сражаются в матче Лиги Европы, следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.