«Барселона» открыла счёт в матче с «Манчестер Юнайтед»

Каталонская «Барселона» открыла счёт в матче Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед».

Гол с пенальти забил Роберт Левандовски. Общий счёт в матче теперь – 3:2 в пользу «сине-гранатовых», идёт третья десятиминутка встречи.

Поляк уверенно пробил правый верхний угол. Де Хеа угадал направление полёта мяча, однако, коснувшись мяча, спасти команду не сумел.

Главный арбитр встречи был абсолютно уверен в своём решении и указал на одиннадцатиметровую точку без помощи ассистентов VAR.

За прямой трансляцией второго противостояния между каталонским и английским коллективами вы можете следить на нашем сайте.