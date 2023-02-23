«Барселона» открыла счёт в матче с «Манчестер Юнайтед»

Каталонская «Барселона» открыла счёт в матче Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед».
Гол с пенальти забил Роберт Левандовски. Общий счёт в матче теперь – 3:2 в пользу «сине-гранатовых», идёт третья десятиминутка встречи.
Поляк уверенно пробил правый верхний угол. Де Хеа угадал направление полёта мяча, однако, коснувшись мяча, спасти команду не сумел.
Главный арбитр встречи был абсолютно уверен в своём решении и указал на одиннадцатиметровую точку без помощи ассистентов VAR.
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