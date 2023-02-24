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Лига Европы

«Барселона» покидает Лигу Европы! «Манчестер Юнайтед» за тайм перевернул игру и выиграл битву на «Олд Траффорд»

24 Февраля 2023 • 00:55 Комментировать (16)
Манчестер Юнайтед
2:1
Барселона
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграли в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:1Барселона
  18'Левандовски Роберт (0:1)
(1:1) Фред Сантос47'  
(2:1) Антони73'  
Де Хеа ДавидУан-Биссака Аарон 67' (Далот Диогу ( 67') Варан РафаэльМартинес ЛисандроШоу ЛюкФред СантосКаземиро Карлос  86'Фернандеш Бруну  60'Санчо Джедон 67' (Гарначо Алехандро ( 67'  78') Рэшфорд Маркус 88' (Мактоминай Скотт ( 88') Вегхорст Ваут 46' (Антони ( 46')
Запасные: Линделоф ВикторМагуайр ГарриПельистри ФакундоМайну КоббиХитон ТомМаласиа ТиреллЗабитцер МарсельЭланга Энтони
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо Рональд 82' (Алонсо Маркос ( 82') Кристенсен АндреасБальде АлехандроКесси Франк  60'Бускетс Серхио  83'Де Йонг ФренкиРафинья Диас 75' (Фати Ансу ( 75') Левандовски Роберт  71'Роберто Серхи 70' (Торрес Ферран ( 70')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиГарсия ЭрикАльба ЖордиТорре ПаблоТенас Арнау
23 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 

И вновь они встретились. Спустя неделю «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», выдавшие лучший матч прошлой недели, сошлись на «Олд Траффорд». На выходных оба клуба одержали уверенные победы, сумели даже силы сэкономить. «МЮ» слабо начал, но за счёт действий Де Хеа, Рэшфорда, Бруну и Санчо разгромил «Лестер». «Барселона» тоже долго вкатывалась в игру Ла Лиги, но в конце первого тайма гол+пас Серхи Роберто повалили на лопатки «Кадис». В концовке своих матчей гранды уже экономили силы.

«Барселона» приехала без Дембеле, Гави, Педри, у «МЮ» отсутствовал травмированный Эриксен, но в остальном составы были оптимальны, а Джейдон Санчо вновь вышел в основе против каталонцев. С опасного момента начал как раз «МЮ», но главную роль в эпизоде сыграл не англичанин. Это Бруну Фернандеш грамотно отскочил от защитника на правом углу штрафной площади, получил мяч и сильно пробил. Марк-Андре тер Штеген ногой отвёл угрозу.

Далее игра успокоилась, команды решили разведать обстановку, но тут идиллию нарушил всё тот же Бруну. Только теперь португалец сыграл отрицательную роль – Фернандеш схватил за руку и развернул Алехандро Бальде, успевшего забежать в штрафную площадь. Арбитр указа на «точку», а Левандовски не без приключений свою попытку реализовал. Роберт пробил в «девятку», Де Хеа в прыжке до мяча дотянулся, но перевёл его в штангу, от которой мяч и заскочил в сетку – 0:1.

Из ниоткуда пришёл гол с пенальти, и после него игра вновь закрылась. До перерыва вообще ничего не получалось у «МЮ», однако в раздевалке тен Хаг сумел взбодрить своих футболистов. На второй тайм вышли настоящие «дьяволы» и почти сразу счёт сравняли. Санчо ускорился на банальный вынос, отдал чуть правее Фернандешу, а Бруну покатил на дугу штрафной площади. В эту зону ворвался Фред и пробил в касание, отправив мяч точно в «шестёрку» - 1:1.

«МЮ» не только забил, но очень круто взвинтил темп. Постоянные атаки накатывались на ворота тер Штегена, а «Барселона» откровенно терпела, лишь чудом не допуская ещё серии опасных моментов. Каталонцы с трудом выстояли, а затем кольнули сами: Де Йонг классно навесил от угла штрафной площади, Кунде пробил под перекладину и только реакция Давида Де Хеа спасла «Юнайтед» от пропущенного гола.

А затяжная атака Манчестера с серией ударов голом всё-таки завершилась. Бруну забрал мяч у Рафиньи и отдал на Гарначо. Алехандро пробил в защитника, набежал Фред и толком не попал, зато с третьей попытки Антони пальнул точно в «шестёрку» - 2:1. На этот гол «Барселона» ничем ответить не сумела. Выигрывает «Манчестер Юнайтед» двухраундовую дуэль и проходит в 1/8 финала Лиги Европы. Каталонцы же опять остаются без евротрофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед
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Комментарии (16)
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Рейтинг комментариев
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Sparrow88
24 Февраля 2023 в 01:17
Болельщиков МЮ с победой и проходом в 1/8! Никогда не думал, что буду наслаждаться двух матчевым противостоянием в 1/16 ЛЕ. Болельщикам Барселоны не унывать.
Element-22
24 Февраля 2023 в 01:17
вправил мозги Рэшфорду, залез в голову Санчо, шикарно разрулил канитель с Кринжем, сделал людей из Фреда и Ван Биссаки (первый Барсе вообще сниться будет), наладил атмосферу так, что в каждом интервью игроки светятся, а Бруно удивляется банальной дисциплине. и как теперь уживаться двум лысым шарлатанам в маленьком городе?
pol-black
24 Февраля 2023 в 01:20
да уживутся. не такой уж Манчестер и маленький. с победой!
kos34rus
24 Февраля 2023 в 01:10
Ооооо брааат, это жулики ⚽😁⚽
Element-22
24 Февраля 2023 в 01:08
второй тайм просто ураганный! Тен Хаг творит историю. дождались что ли? GGMU!!!
pol-black
24 Февраля 2023 в 01:05
второй тайм был за дьяволами. в первом небольшое преимущество Барсы. Кунде сейчас самое слабое звено. оба гола через его фланг. в борьбе он очень плох. впереди мало действий. игроки неохотно цепляются за мяч. в обороне центр норм, левый фланг не стабильно. много ошибок у барсов при приёме, очень много. пока что Хави не смог поставить стабильно хорошую игру. а Тен Хааг смог. я хотел видеть именно его в своё время тренером у каталонцев. жаль, не получилось.
манкунианцы показали отличную командную игру и по праву прошли дальше. хочется, чтобы именно они взяли трофей. всех болельщиков МЮ - с победой!
CELTIC FROST
24 Февраля 2023 в 01:08
Удивительно, что из всех вариантов руководители Барсы так и не поставили на Тех Хаага. Ведь это было бы самым очевидным их решением. Впрочем, они (как и у МЮ) много чего "нарешали".
pol-black
24 Февраля 2023 в 01:11
он тогда не захотел уходить из Аякса. хотя наверное плохо просили, Барса была бы лучшим вариантом для всех.
manch
24 Февраля 2023 в 01:02
ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!!!!!!
CELTIC FROST
24 Февраля 2023 в 01:01
Фух. Хорошо то, что хорошо кончается. Спасибо сопернику за достойную игру и Спасибо МЮ - за победу! Наконец-то Антони принялся оправдывать свой ценник. Не все и не у всех получалось, стабильностью (как и у гостей) и не пахло, некоторые вообще не вошли в игру, но в конце концов - все получилось! Это было классно!
pol-black
24 Февраля 2023 в 01:05
с победой! заслужили!
Vova52
24 Февраля 2023 в 01:00
молодци МЮ без кр7 это отличная команда......
redwhite1959
24 Февраля 2023 в 01:00
С начала второго тайма и до второго гола МЮ показал выдающуюся игру! Не зря в этот отрезок несколько раз показали сэра Алекса на трибуне - этот МЮ был похож на его великую команду! Ясно одно - Тен Хааг находится на правильном пути!
gresnik
24 Февраля 2023 в 00:59
во втором тайме МЮ был на 11 голов выше чем вискас гранатовый))) пс..бускетс грязная тряпочка!!!!!!!!
NOBODY
24 Февраля 2023 в 00:58
скажу кратко...ХА ХА ХА ))))))))
pol-black
24 Февраля 2023 в 01:06
подавился желчью что ли?
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