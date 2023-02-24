«Барселона» покидает Лигу Европы! «Манчестер Юнайтед» за тайм перевернул игру и выиграл битву на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграли в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

И вновь они встретились. Спустя неделю «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», выдавшие лучший матч прошлой недели, сошлись на «Олд Траффорд». На выходных оба клуба одержали уверенные победы, сумели даже силы сэкономить. «МЮ» слабо начал, но за счёт действий Де Хеа, Рэшфорда, Бруну и Санчо разгромил «Лестер». «Барселона» тоже долго вкатывалась в игру Ла Лиги, но в конце первого тайма гол+пас Серхи Роберто повалили на лопатки «Кадис». В концовке своих матчей гранды уже экономили силы.

«Барселона» приехала без Дембеле, Гави, Педри, у «МЮ» отсутствовал травмированный Эриксен, но в остальном составы были оптимальны, а Джейдон Санчо вновь вышел в основе против каталонцев. С опасного момента начал как раз «МЮ», но главную роль в эпизоде сыграл не англичанин. Это Бруну Фернандеш грамотно отскочил от защитника на правом углу штрафной площади, получил мяч и сильно пробил. Марк-Андре тер Штеген ногой отвёл угрозу.

Далее игра успокоилась, команды решили разведать обстановку, но тут идиллию нарушил всё тот же Бруну. Только теперь португалец сыграл отрицательную роль – Фернандеш схватил за руку и развернул Алехандро Бальде, успевшего забежать в штрафную площадь. Арбитр указа на «точку», а Левандовски не без приключений свою попытку реализовал. Роберт пробил в «девятку», Де Хеа в прыжке до мяча дотянулся, но перевёл его в штангу, от которой мяч и заскочил в сетку – 0:1.

Из ниоткуда пришёл гол с пенальти, и после него игра вновь закрылась. До перерыва вообще ничего не получалось у «МЮ», однако в раздевалке тен Хаг сумел взбодрить своих футболистов. На второй тайм вышли настоящие «дьяволы» и почти сразу счёт сравняли. Санчо ускорился на банальный вынос, отдал чуть правее Фернандешу, а Бруну покатил на дугу штрафной площади. В эту зону ворвался Фред и пробил в касание, отправив мяч точно в «шестёрку» - 1:1.

«МЮ» не только забил, но очень круто взвинтил темп. Постоянные атаки накатывались на ворота тер Штегена, а «Барселона» откровенно терпела, лишь чудом не допуская ещё серии опасных моментов. Каталонцы с трудом выстояли, а затем кольнули сами: Де Йонг классно навесил от угла штрафной площади, Кунде пробил под перекладину и только реакция Давида Де Хеа спасла «Юнайтед» от пропущенного гола.

А затяжная атака Манчестера с серией ударов голом всё-таки завершилась. Бруну забрал мяч у Рафиньи и отдал на Гарначо. Алехандро пробил в защитника, набежал Фред и толком не попал, зато с третьей попытки Антони пальнул точно в «шестёрку» - 2:1. На этот гол «Барселона» ничем ответить не сумела. Выигрывает «Манчестер Юнайтед» двухраундовую дуэль и проходит в 1/8 финала Лиги Европы. Каталонцы же опять остаются без евротрофея.