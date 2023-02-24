Тен Хаг: «Антони был частью плана»

Английский «Манчестер Юнайтед» прошел «Барселону» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, в ответном матче подопечные Эрика тен Хага забили дважды и переломили ход неудачно начавшегося матча в свою пользу. Наставник «Манчестер Юнайтед» считает, что решающим фактором стали перемены, произведенные им в перерыве игры.

- План состоял в том, чтобы задействовать Антони и Гарначо, так, чтобы они могли играть шире, открывать эти зоны своим дриблингом и скоростью. Оба прекрасно проявили себя, смелые, они берут игру на себя и это дало сегодня импульс всей команде, - цитирует слова тен Хага BT Sport.