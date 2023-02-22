Кунде – об ответном матче с «МЮ»: «Игра в защите будет иметь ключевое значение»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Первая встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась вничью – 2:2. В четверг команды определят победителя противостояния на «Олд Траффорд».

«Думаю, мы достойно провели первый матч, но в этот раз должны сыграть ещё лучше, чем на «Камп Ноу». Мы способны на многое, и у нас есть всё необходимое, чтобы пройти дальше.

Мы должны активно прессинговать, также, думаю, многое будет зависеть от игры в защите. Надёжность в обороне уже помогла нам добиться успехов в этом сезоне. Мы уверены в своих силах», – сказал француз на пресс-конференции.