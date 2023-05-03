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Чемпионат Франции. Лига 1

Романо: Месси уйдёт из «ПСЖ» в конце сезона

03 Мая 2023 • 18:41 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
окончен

Аргентинский нападающий Лионель Месси гарантированно покинет «Пари Сен-Жермен» после нынешнего сезона.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, в этом исходе не осталось никаких сомнений. Сообщается, что отец Лео Хорхе сообщил о решении руководству «ПСЖ» ещё месяц назад из-за желания продолжить карьеру в Саудовской Аравии, что стало переломным моментом во взаимоотношениях между сторонами.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2021 года. Накануне, 2 мая, форвард был отстранён от состава французского клуба из-за поездки в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Фабрицио Романо
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