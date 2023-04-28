Моуринью – серьёзный кандидат для «ПСЖ», но его опережают два других тренера

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью имеет неплохие шансы на то, чтобы в следующем сезоне возглавить «ПСЖ». По информации от Caught Offside, португалец является серьёзным кандидатом для парижской команды, которая с большой долей вероятности расстанется с Кристофом Галтье по окончанию нынешнего сезона.

Источник при этом отмечает, что в гонке за тренерское кресло «ПСЖ» Моуринью опережают два других специалиста, имена которых пока не сообщаются. Сам португалец был бы готов покинуть «Рому» ради работы в Париже.

Напомним, «ПСЖ» в последние два сезона вылетал из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.