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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия: «Мы были лучше»

29 Апреля 2023 • 23:11 Комментировать
Рома
1:1
Милан
окончен

В матче тридцать второго тура чемпионата Италии «Милан» едва унес ноги из Рима, сравняв счет на самых последних секундах игры после того, как «Рома» смогла выйти вперед. Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомменировал события матча, он считает, что его команда смотрелась в игре лучше.

- Странный матч, честно говоря. Не могу сказать, что он был красивым. Не было ритма, было много пауз. Матч не соответствовал вывеске. Но, с другой стороны, мы не играли плохо. У нас было мало ошибок. Пропустили, но все равно смогли отыграться, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» примет «Кремонезе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия
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