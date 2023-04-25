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Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» надеются как можно скорее заключить новый контракт с Леау

25 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать
Рома
...
Милан
29.04 19:00

Руководство «Милана» ждёт, когда Рафаэл Леау поставит подпись под новым договором с клубом.

Как стало известно недавно, нападающий уже согласовал с «россонери» условия обновлённого контракта. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, сейчас «Милан» настаивает на скорейшем подписании долгосрочного соглашения с 23-летним португальцем. Сам игрок полностью сосредоточен на оставшихся матчах Лиги чемпионов и Серии А.

В активе Рафаэла Леау 13 забитых мячей и 12 результативных передач в 41 встрече нынешней кампании. По слухам, интерес к форварду проявляют гранды Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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РОМА МИЛАН
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