В «Милане» надеются как можно скорее заключить новый контракт с Леау

Руководство «Милана» ждёт, когда Рафаэл Леау поставит подпись под новым договором с клубом.

Как стало известно недавно, нападающий уже согласовал с «россонери» условия обновлённого контракта. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, сейчас «Милан» настаивает на скорейшем подписании долгосрочного соглашения с 23-летним португальцем. Сам игрок полностью сосредоточен на оставшихся матчах Лиги чемпионов и Серии А.

В активе Рафаэла Леау 13 забитых мячей и 12 результативных передач в 41 встрече нынешней кампании. По слухам, интерес к форварду проявляют гранды Английской премьер-лиги.