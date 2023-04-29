«Рома» и «Милан» нанесли первые удары в створ перед финальным свистком и забили по голу

В 32-м туре Серии А «Рома» и «Милан» бились за место в зоне Лиги чемпионов, правда, игра получилась немного странной, без ударов в створ в основное время. Лоренцо Пеллегрини атаковал метров с пяти и попал в защитника. Вот и все, наверное, более-менее опасные моменты за 90 минут. Лишь в компенсированное время был открыт счет, Мехмет Челик прошел с мячом вперед и сыграл на Тэмми Абрахама, который от линии штрафной поразил дальний угол ворот - 1:0. До финального свистка «россонери» успели отыграться - после подачи Рафаэла Леау Алексис Салемакерс в касание пробил в «домик» голкиперу - 1:1.

У команд по 57 очков и четвертое место.