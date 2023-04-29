«Рома» и «Милан» нанесли первые удары в створ перед финальным свистком и забили по голу

В 32-м туре Серии А «Рома» и «Милан» бились за место в зоне Лиги чемпионов, правда, игра получилась немного странной, без ударов в створ в основное время. Лоренцо Пеллегрини атаковал метров с пяти и попал в защитника. Вот и все, наверное, более-менее опасные моменты за 90 минут. Лишь в компенсированное время был открыт счет, Мехмет Челик прошел с мячом вперед и сыграл на Тэмми Абрахама, который от линии штрафной поразил дальний угол ворот - 1:0. До финального свистка «россонери» успели отыграться - после подачи Рафаэла Леау Алексис Салемакерс в касание пробил в «домик» голкиперу - 1:1.
У команд по 57 очков и четвертое место.
Протокол игры
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кумбулла Мараш15' (Бове Эдоардо (15'•Камара Мохамед III89') •Ибаньес Рожер• 71'Челик Мехмет•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан• 84'Матич Неманья• 24'Пеллегрини Лоренцо•Белотти Андреа46' (Эль-Шаарави Стефан (46') •Абрахам Тэмми
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон73' (Де Кетеларе Шарль (73') •Томори Фикайо 16'46' (Тиав Малик (46') •Эрнандес Тео•Крунич Раде• 75'Тонали Сандро•Диас Браим56' (Салемакерс Алексис (56') •Беннасер Исмаэль73' (Калюлю Пьер (73') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье88' (Ориги Дивок (88')
29 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Все равно Рома в этом сезоне выглядит достойно!
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