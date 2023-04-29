Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» и «Милан» нанесли первые удары в створ перед финальным свистком и забили по голу

29 Апреля 2023 • 21:06 Комментировать (2)
Рома
1:1
Милан
окончен

В 32-м туре Серии А «Рома» и «Милан» бились за место в зоне Лиги чемпионов, правда, игра получилась немного странной, без ударов в створ в основное время. Лоренцо Пеллегрини атаковал метров с пяти и попал в защитника. Вот и все, наверное, более-менее опасные моменты за 90 минут. Лишь в компенсированное время был открыт счет, Мехмет Челик прошел с мячом вперед и сыграл на Тэмми Абрахама, который от линии штрафной поразил дальний угол ворот - 1:0. До финального свистка «россонери» успели отыграться - после подачи Рафаэла Леау Алексис Салемакерс в касание пробил в «домик» голкиперу - 1:1.

У команд по 57 очков и четвертое место.

Протокол игры  
Рома1:1Милан
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКумбулла Мараш 15' (Бове Эдоардо ( 15'Камара Мохамед III 89') Ибаньес Рожер  71'Челик МехметСпинаццола ЛеонардоКристанте Бриан  84'Матич Неманья  24'Пеллегрини ЛоренцоБелотти Андреа 46' (Эль-Шаарави Стефан ( 46') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроДибала ПаулоЗалевски НиколаСольбаккен ОлаВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар Миле
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер Симон 73' (Де Кетеларе Шарль ( 73') Томори Фикайо  16' 46' (Тиав Малик ( 46') Эрнандес ТеоКрунич Раде  75'Тонали СандроДиас Браим 56' (Салемакерс Алексис ( 56') Беннасер Исмаэль 73' (Калюлю Пьер ( 73') Леау РафаэлЖиру Оливье 88' (Ориги Дивок ( 88')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерМессиас ЖуниорАдли ЯсинРебич АнтеТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
29 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
esult
29 Апреля 2023 в 21:20
Прoгнозы футбольных матчей i-n-f-o-s-t-a-v-k-i.r-u
One Live
29 Апреля 2023 в 21:15
Шикарный матч, не хватает Роме игроков, чтобы дать полностью нужный результат!
Все равно Рома в этом сезоне выглядит достойно!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Милан Милан
1
1
2.55 3.20 3.00
Видео
29.04.23 в 21:45
Торино Торино
Аталанта Аталанта
3.05 3.20 2.50
Видео
30.04.23 в 13:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
1.97 3.60 3.95
Видео
30.04.23 в 16:00
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
2.70 3.35 2.70
Видео
30.04.23 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Эмполи Эмполи
1.97 3.60 3.90
Видео
30.04.23 в 16:00
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
1.21 7.00 14.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Фиорентина Фиорентина
Сампдория Сампдория
1.56 4.20 6.20
Видео
30.04.23 в 21:45
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
3.55 3.05 2.33
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
21:15 · Италия. Серия А
«Торино» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:06 · Италия. Серия А
«Рома» и «Милан» нанесли первые удары в створ перед финальным свистком и забили по голу 2
18:30 · Италия. Серия А
«Рома» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:57 · Италия. Серия А
Аллегри: «Хотел бы вернуть прежнего Погба»
14:41 · Италия. Серия А
«Наполи» принял решение по Кварацхелии 1
13:02 · Италия. Серия А
«Милан» старается как можно скорее продлить контракт с Леау
12:42 · Италия. Серия А
Ибрагимович больше не сыграет в этом сезоне
10:38 · Италия. Серия А
Титов сделал прогноз на матч «Рома» - «Милан»
10:14 · Италия. Серия А
Звезду «Наполи» призвали в армию
09:12 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Аллегри 3
07:55 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет купить полузащитника «Челси»
05:00 · Италия. Серия Б
«Кальяри» сыграет против «Тернаны» в футболках в честь мученика Эфизия
03:58 · Италия. Серия А
Энцо Райола: «Отец и Златан понимали друг друга с полуслова»
03:01 · Италия. Серия А
Леау: «Футбол, конечно, важнее»
02:40 · Италия. Серия А
Милик: «Трудности есть, но не время сдаваться»
Все новости
Рекомендуем