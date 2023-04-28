Крунич – о матче с «Ромой»: «Милан» едет в Рим за победой»

Полузащитник «Милана» Раде Крунич поделился мыслями о предстоящей встрече с «Ромой» в рамках 32-го тура Серии А.

Поединок состоится 29 апреля. На сегодняшний день команды делят четвёртую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе по 56 набранных очков.

«Конечно, в начале этого сезона нашей целью было вновь выиграть Скудетто, но теперь мы должны сосредоточиться на завоевании путёвки в Лигу чемпионов. Мы обязаны достичь этой цели, поскольку такой клуб, как «Милан» должен выступать в Лиге чемпионов.

В матче с «Ромой» будет разыграно шесть очков. Нас ждёт встреча с сильным соперником, который находится в хорошей форме, но мы едем в Рим за победой», – цитирует журналист Альфредо Педулла Крунича.