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Чемпионат Италии. Серия А

Крунич – о матче с «Ромой»: «Милан» едет в Рим за победой»

28 Апреля 2023 • 00:05 Комментировать
Рома
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Милан
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29.04 19:00

Полузащитник «Милана» Раде Крунич поделился мыслями о предстоящей встрече с «Ромой» в рамках 32-го тура Серии А.

Поединок состоится 29 апреля. На сегодняшний день команды делят четвёртую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе по 56 набранных очков.

«Конечно, в начале этого сезона нашей целью было вновь выиграть Скудетто, но теперь мы должны сосредоточиться на завоевании путёвки в Лигу чемпионов. Мы обязаны достичь этой цели, поскольку такой клуб, как «Милан» должен выступать в Лиге чемпионов.

В матче с «Ромой» будет разыграно шесть очков. Нас ждёт встреча с сильным соперником, который находится в хорошей форме, но мы едем в Рим за победой», – цитирует журналист Альфредо Педулла Крунича.

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Рома Милан Раде Крунич
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РОМА МИЛАН
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