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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

29 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Рома
...
Милан
1 2.80 X 3.00 2 3.00
Через 0 ч. 17 мин.

В рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Милан».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Рома - Милан

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Протокол игры  
Рома0:0Милан
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКумбулла МарашИбаньес РожерЧелик МехметСпинаццола ЛеонардоКристанте БрианМатич НеманьяПеллегрини ЛоренцоБелотти АндреаАбрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроДибала ПаулоЗалевски НиколаЭль-Шаарави СтефанСольбаккен ОлаБове ЭдоардоВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеКамара Мохамед III
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер СимонТомори ФикайоЭрнандес ТеоТонали СандроКрунич РадеДиас БраимБеннасер ИсмаэльЛеау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Тиав МаликБакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерМессиас ЖуниорАдли ЯсинРебич АнтеКалюлю ПьерТатарушану ЧиприанСалемакерс АлексисДе Кетеларе ШарльОриги ДивокМиранте Антонио
29 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
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