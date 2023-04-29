«Рома» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рома - Милан
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Протокол игры
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кумбулла Мараш•Ибаньес Рожер•Челик Мехмет•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Матич Неманья•Пеллегрини Лоренцо•Белотти Андреа•Абрахам Тэмми
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Тонали Сандро•Крунич Раде•Диас Браим•Беннасер Исмаэль•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
29 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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