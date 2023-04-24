«Рома» готова выкупить Вейналдума у «ПСЖ», но при определённых условиях

«Рома» заинтересована в продолжении сотрудничества с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.

32-летний футболист выступает за команду Жозе Моуринью на правах аренды из «Пари Сен-Жермен». Договор рассчитан до конца сезона, а также предусматривает возможность выкупа. «Рома» хотела бы сохранить в своих рядах нидерландца, но при определённых условиях, докладывает журналист Марк Мешенуа. Во-первых, стоимость выкупа должна составить менее 8 млн евро, во-вторых – хавбеку придётся согласиться на сокращение зарплаты.

Джорджиньо Вейналдум провёл 16 матчей за римский коллектив в текущем сезоне. В его активе два забитых мяча и одна результативная передача.