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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» готова выкупить Вейналдума у «ПСЖ», но при определённых условиях

24 Апреля 2023 • 22:37 Комментировать
Рома
...
Милан
29.04 19:00

«Рома» заинтересована в продолжении сотрудничества с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.

32-летний футболист выступает за команду Жозе Моуринью на правах аренды из «Пари Сен-Жермен». Договор рассчитан до конца сезона, а также предусматривает возможность выкупа. «Рома» хотела бы сохранить в своих рядах нидерландца, но при определённых условиях, докладывает журналист Марк Мешенуа. Во-первых, стоимость выкупа должна составить менее 8 млн евро, во-вторых – хавбеку придётся согласиться на сокращение зарплаты.

Джорджиньо Вейналдум провёл 16 матчей за римский коллектив в текущем сезоне. В его активе два забитых мяча и одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум трансферы футбола - лето 2023
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