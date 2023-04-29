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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» старается как можно скорее продлить контракт с Леау

29 Апреля 2023 • 13:02 Комментировать
Рома
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Милан
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Через 5 ч. 2 мин.

«Милан» активно работает над продлением контракта со своей главной звездой Рафаэлем Леау. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» хотят как можно скорее заключить новое соглашение с португальским нападающим.

Напомним, действующий контракт Леау с «Миланом» истекает летом 2024 года, что ставит «россонери» в неудобное положение в ближайшее трансферное окно. В контракте португальца к тому же прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро.

К Леау ранее проявляли интерес многие клубы из Английской премьер-лиги. На счету португальца 12 голов и 6 ассистов в нынешнем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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РОМА МИЛАН
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