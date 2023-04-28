«Милан» собирается расстаться с Вранксом

Итальянский «Милан» летом расстанется с бельгийским футболистом Астером Вранксом. Он перебрался в клуб минувшим летом из немецкого «Вольфсбурга», но не сумел произвести надлежащее впечатление, редко появляясь даже на скамейке запасных.

Calciomercato сообщает, что выкупать игрока «Милан» точно не будет, а его окружение тем временем уже подыскивает другие варианты, которые далеки от Италии. Помимо «Вольфсбурга», Вранкс успел поиграть также у себя на родине за «Мехелен».

Полузащитника привлекали также для выступлений в составе юношеских и молодежных сборных Бельгии.