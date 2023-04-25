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Чемпионат Италии. Серия А

Лидер «Болоньи» может стать заменой для Ибрагимовича

25 Апреля 2023 • 16:21 Комментировать
Рома
...
Милан
29.04 19:00

Еще один вариант для усиления нападения «Милана» вместо Златана Ибрагимовича - это другой футболист с балканскими корнями, Марко Арнаутович, выступающий за «Болонью». Об интересе «россонери» к нему сообщает pianetamilan.it. Но назвать его молодым футболистом тоже трудно - Арнаутовичу исполнилось 34 года, преклонный по футбольным меркам возраст.

Как видно, Стефано Пиоли не отказывается от ставки на опытных игроков - таких, Оливье Жиру, которому в сентябре исполнятся 37 лет. В нынешнем сезоне Арнаутович забил уже восемь голов в чемпионате, хотя провел только шестнадцать матчей. За болонскую команду Арнаутович выступает с 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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РОМА МИЛАН
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