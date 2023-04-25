Лидер «Болоньи» может стать заменой для Ибрагимовича

Еще один вариант для усиления нападения «Милана» вместо Златана Ибрагимовича - это другой футболист с балканскими корнями, Марко Арнаутович, выступающий за «Болонью». Об интересе «россонери» к нему сообщает pianetamilan.it. Но назвать его молодым футболистом тоже трудно - Арнаутовичу исполнилось 34 года, преклонный по футбольным меркам возраст.

Как видно, Стефано Пиоли не отказывается от ставки на опытных игроков - таких, Оливье Жиру, которому в сентябре исполнятся 37 лет. В нынешнем сезоне Арнаутович забил уже восемь голов в чемпионате, хотя провел только шестнадцать матчей. За болонскую команду Арнаутович выступает с 2021 года.