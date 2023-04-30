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Чемпионат Италии. Серия А

Томори сыграл сотый матч за «Милан»

30 Апреля 2023 • 05:06 Комментировать
Рома
1:1
Милан
окончен

В матче тридцать второго тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью в Риме с местной «Ромой», а Фикайо Томори, английской защитник «россонери», вышел на замену вместо Симона Кьяера. И это был его сотый матч за «Милан» в общей сложности, с учетом всех турниров, в которых ему довелось сыграть за «россонери». Томори прокомментировал это число.

- 100 игр за «Милан». Носить футболку этого клуба - большое удовольствие. Я готов к следующим ста играм за «Милан», - написал Томори в социальной сети.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет в домашнем матче с «Кремонезе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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