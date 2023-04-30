Томори сыграл сотый матч за «Милан»

В матче тридцать второго тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью в Риме с местной «Ромой», а Фикайо Томори, английской защитник «россонери», вышел на замену вместо Симона Кьяера. И это был его сотый матч за «Милан» в общей сложности, с учетом всех турниров, в которых ему довелось сыграть за «россонери». Томори прокомментировал это число.

- 100 игр за «Милан». Носить футболку этого клуба - большое удовольствие. Я готов к следующим ста играм за «Милан», - написал Томори в социальной сети.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет в домашнем матче с «Кремонезе».